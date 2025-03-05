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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات الصباحية، حيث جاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4120 جنيهًا، بعد أن شهد زيادة ملحوظة مقارنة بأسعار أمس.

سعر جرام الذهب عيار 24

 وتفاوتت أسعار الذهب في السوق المصري، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3532 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

وفيما يخص أسعار الذهب الأخرى، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 10 حوالي 1962 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب

 أما عن سعر أوقية الذهب، فقد وصل إلى 146،454 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 32،960 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر والعالم تقلبات مستمرة بسبب عدة عوامل رئيسية تؤثر على السوق:

التغيرات في سعر الدولار الأمريكي: يعتبر الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على الذهب عالميًا، مما يساهم في تغيير الأسعار المحلية.

السياسات النقدية للبنوك المركزية: غالبًا ما تؤثر سياسات البنوك المركزية، خاصة تلك التي تتبنى سياسة زيادة الاحتياطي من الذهب، على حركة الأسعار.

التوترات الاقتصادية والاحترازات العالمية: تساهم الأزمات الاقتصادية والسياسية في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تقلبات العرض والطلب في السوق المحلي: حركة العرض والطلب في السوق المصري تلعب دورًا هامًا في تحديد الأسعار اليومية للذهب.

تستمر أسعار الذهب في التقلب بناءً على عدة عوامل داخلية وخارجية، وتؤثر هذه التغيرات على سوق الذهب في مصر بشكل ملحوظ.

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