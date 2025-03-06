جولد بيليون: عائد السندات الأمريكية يدفع الذهب للخسارة

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي لها تأثير سلبي على أسعار الذهب، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وانفتاح الرئيس الأمريكي على التفاوض بشأن التعريفات الجمركية.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل ادنى مستوى عند 2896 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2918 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2898 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



يأتي هذا التراجع في مستويات الذهب اليوم بعد أن سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.5% وتسجيل اليوم أعلى مستوى في أسبوع عند 4.332% لتنهي سلسلة من الانخفاض في العائد استمرت 5 أسابيع متتالية.

ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية يزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، لأن ارتفاع العائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

الجدير بالذكر أن انخفاض سعر الذهب اليوم يأتي بالرغم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أشهر، ليستمر في الهبوط لليوم الرابع على التوالي وذلك بعد بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي الضعيفة التي صدرت يوم أمس والتي زادت من المخاوف بشأن تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي وقطاع العمالة.

هذا وتنتظر الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكي الحكومي غداً الجمعة ومن المتوقع أن يوفر هذا التقرير رؤية حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة في ضوء بيانات التضخم الأخيرة التي دعمت موقف البنك الفيدرالي بتأجيل قرار خفض أسعار الفائدة خصوصا وسط الضغوط التضخمية المتوقعة من جراء التعريفات الجمركية الجديدة التي بفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجدير بالذكر أن الذهب قد تراجع أيضاً بسبب إشارات أن الرئيس الأمريكي قد يكون على استعداد للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ ضد المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد قرار ترامب بتأجيل فرض تعريفات السيارات على كندا والمكسيك لمدة شهر واحد.

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فقد أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن ترامب منفتح على النظر في المزيد من الإعفاءات الجمركية بعد أن دخلت حيز التنفيذ ويُنظر إلى تأجيل تعريفات السيارات على أنه تخفيف محتمل لموقف الولايات المتحدة التجاري، مما يخفف من المخاوف الفورية بشأن تصاعد التوترات التجارية.

أدت رسوم ترامب الجمركية إلى توتر العلاقات مع كندا والمكسيك والصين، وفي حين ردت كندا والصين بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية محددة تعهدت المكسيك أيضاً بالرد.

المخاوف بشأن سياسات ترامب التجارية دفعت الذهب إلى مستوى تاريخي جديد عند 2956 دولار للأونصة في 24 فبراير الماضي، وساعدت الذهب أيضاً على الارتفاع بأكثر من 10% منذ بداية العام، وذلك منذ كون الذهب تحوط ضد التضخم وعدم اليقين السياسي.

أسعار الذهب محلياً

تراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بسبب تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يتأثر سعر الذهب العالمي بتحركات السعر العالمي بشكل أساسي خلال هذه الفترة وذلك على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل تدريجي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4120 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4110 جنيه للجرام، وكان يوم أمس استقر السعر عند المستوى 4130 جنيه للجرام.

يأتي انخفاض سعر الذهب المحلي اليوم في ظل تراجع لسعر الذهب العالمي في ظل الارتباط الحالي بين سعر الذهب المحلي وحركة السعر العالمي، وذلك على الرغم من استمرار الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

بالرغم من تراجع سعر الذهب المحلي اليوم إلا أن الاتجاه العام للتداول يبقى صاعد والتراجعات الحالية تبقى ضمن نطاق التصحيح السلبي وتجميع الزخم الكافي لاستكمال الصعود.