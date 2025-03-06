مي سليم: والدتي اشترطت التفوق الدراسي لكي أستمر في مسيرتي الفنية

تحدثت الفنانة مي سليم، عن رحلتها التعليمية والتحديات التي واجهتها، قائله: "مكنتش من الطلاب المتفوقين في المدرسة".

وأضافت مي سليم خلال لقائها مع بودكاست "بداية جديدة"، على قناة "الحياة"،: طفولتي كانت في الإمارات ومش متذكرة كثير من التفاصيل عن هذه الفترة، وانتقلت إلى مصر قبل مرحلة الثانوية العامة".

وأشارت إلى أن بداية مسيرتها الفنية لعبت دورًا أساسيًا في تنمية موهبتها، موضحه أن دخولها إلى عالم الفن كان نقطة تحول كبيرة في حياتها.

وكشفت أنه على الرغم من أنها لم تكن من الطالبات المتفوقات في المدرسة إلا أن والدتها اشترطت عليها تحقيق نتائج دراسية متميزة حتى تستمر في مسيرتها الفنية، وهو ما دفعها إلى الاجتهاد والتخرج من الجامعة بتقدير امتياز في تخصص إدارة الأعمال.