لا نية لتأجيل مباراة الزمالك ومودرن في الكأس.. تفاصيل

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام مودرن سبورت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء غداً الجمعة.

وكتب الناقد الرياضي احمد الهواري عبر حسابه علي فيسبوك "حتى الان الزمالك سينتظم في معسكر بعد الفطار استعدادا لمباراة مودرن سبورت غدا ولا يوجد قرار حول تأجيل المباراة"

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

ويلتقي الزمالك، بنظيره مودرن سبورت، الجمعة الموافق 15 من مارس الجاري، في تمام التاسعة والنصف مساء ويسعى الفارس الأبيض، لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي.

وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة النهائية من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.



جدول مباريات الزمالك في المرحلة النهائية في الدوري الممتاز

وجاء جدول مباريات الزمالك في الجولات المتبقية على النحو التالي:

الزمالك × الأهلي ـ 11 مارس ـ 9:30 مساء

حرس الحدود × الزمالك ـ 13 ـ أبريل ـ 07:00 مساء

المصري × الزمالك ـ 1 مايو ـ 07:00 مساء

البنك الأهلي × الزمالك ـ 5 مايو ـ 07:00 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك ـ 9 مايو ـ 04:00 عصرًا

الزمالك × بيراميدز ـ 13 مايو ـ 07:00 مساء

بتروجت × الزمالك ـ 24 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

الزمالك × فاركو ـ 1 يونيو ـ لم يتم تحديد موعده.