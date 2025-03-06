مبعوث ترامب يكشف تفاصيل المباحثات الأمريكية مع حركة حماس

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس إن المناقشات الأمريكية مع حركة حماس كانت حديثة.

وأوضح مبعوث ترامب أن الرسالة الأمريكية إلى حركة حماس كانت أن الولايات المتحدة تريد إعادة الرهائن إلى ديارهم، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال ويتكوف أيضًا إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن حماس كانت صريحة، مضيفا أن واشنطن تسعى لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد السلام، منوها إلى أن أي عمل ضد حماس، سيكون من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، قال مبعوث ترامب إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد إطار عمل لاتفاق سلام وهدنة مبدئية في أوكرانيا، كاشفا عن إجراء مباحثات لتنسيق اجتماع مع أوكرانيا في السعودية.