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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان كيكس 2025 بعد طرحها في السعودية .. الأسعار العالمية

 نيسان كيكس 2025
 نيسان كيكس 2025
صبري طلبه

تواصل نيسان اليابانية تألقها داخل السوق السعودي، بعد طرح الشكل الجديدة من الأيقونة كيكس، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الشهيرة، وتقدم السيارة بمظهر جديد "فيس ليفت" من باقة من اللمسات الداخلية والخارجية.

أبرز التغييرات الخارجية لسيارة نيسان كيكس 2025 

حصلت السيارة نيسان كيكس 2025 على شبكات أمامية جديدة تعطي مظهر أكثر جراءة للسيارة، مع تعزيز الطابع الشبابي والعصري، بالاضافة إلى مصابيح جديدة وإضاءة متعددة المقاطع بتقنية LED، إلى جانب فتحة سقف بانوراما مميزة، وألوان ثنائية بين الهيكل الخارجي والسقف، بينما ترتكز على جنوط رياضية جديدة يتراوح قياسها بين 16 و19 بوصة.

 نيسان كيكس 2025 

القدرات الفنية للسيارة نيسان كيكس 2025 

تعتمد السيارة نيسان كيكس 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 141 حصانا و190 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات X-Tronic CVT، مع تقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.

تجهيزات السيارة نيسان كيكس 2025

تضم السيارة نيسان كيكس 2025 كاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة، و نظام الحفاظ على المسار، المساعد لانتباه السائق، كاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة، فرامل طوارئ ذكية أمامية، عدد 6 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، الكشف عن النقاط العمياء، خاصية التعرف على المارة، حساسات حركة.

 نيسان كيكس 2025 

وزودت السيارة نيسان كيكس 2025 بنظام صوت عدد 6 سماعات من طراز BOSE، و شاشة للعدادات قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس للترفيه قياسها 12.3 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاحن لاسلكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

الأسعار العالمية للسيارة نيسان كيكس 2025

تقدم السيارة نيسان كيكس 2025 في السوق العالمي بأسعار تبدأ من 21,830 دولار حتى 27,680 دولار أمريكي، وتشير التوقعات أن تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودي من 89,800 ريال سعودي.

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