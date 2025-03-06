محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ملفات خدمية وتنموية

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أبرز القضايا الخدمية والاستثمارية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظة، فى إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من النواب، منهم النائب مصطفى محمود، والنائب العمدة مبارك عامر، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب عبد الفتاح دنقل، والنائب طارق رسلان، والنائب أسامة الهواري، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.

وناقش محافظ قنا، مع النواب عددًا من الملفات الهامة، وفي مقدمتها متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها التسعة، خاصة ما يتعلق بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة وإجراءات إصدار تراخيص البناء، كما تم الاستماع إلى استفسارات السادة النواب والرد عليها، لضمان تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، استعرض النواب عددًا من المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية، ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة هذه المشكلات وإيجاد حلول عاجلة لها، مع وضع جدول زمني لتنفيذ الحلول النهائية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالمرافق الأساسية.

وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بأهمية اللقاء الدوري مع المحافظ، مشيرين إلى أنه يمثل حلقة وصل فعالة لتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدين حرصهم على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يتعلق بتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.