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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تكرم الطلاب والمدربين المشاركين ببرنامج التوعية بالمواطنة الرقمية

الطلاب والمدربين المكرمين بقنا
الطلاب والمدربين المكرمين بقنا
يوسف رجب

كرم هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الخميس، الطلاب والمدربين المشاركين في برنامج "التوعية بالمواطنة الرقمية وحماية الطلاب ضد مخاطر الإنترنت" والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

جاء ذلك بحضور أشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجى، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة، ونجلاء صلاح، منسق برنامج اليونسيف.

ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب المكرمين فى مدى الاستفادة الفعلية من المشاركة في المسابقة، مقدماً شهادات التقدير لمشاركتهم المتميزة في المسابقة، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق.

وتضمنت قائمة المكرمين، الطلاب: أسيل خالد أحمد، ريموندا رأفت، جومانة نور الدين عكاشة مدرسة البنات إدارة فرشوط التعليمية بالمرحلة الابتدائية.

وكل من: مروان تامر وعبدالرحمن محمد تاج، مدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصارى بادارة قنا التعليمية، ومحمد طلعت جاد الله، مدرسة النجمة الإعدادية بإدارة أبوتشت التعليمية بالمرحلة الإعدادية. 
والمرحلة الثانوية، كل من: سارة ياسر سعد، مدرسة قنا الثانوية بنات، ومريم معروف أحمد، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة قنا التعليمية.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، المدربين المشاركين فى تنفيذ البرنامج وشمل التكريم كل من: إيمان يوسف سلامه، مروة رمضان ياسين، علام محمد علام، ملاك يوسف جاد، هناء محمود عيد، ونجلاء صلاح منسق عام برامج اليونيسيف بالمديرية.


قنا تعليم قنا منظمة اليونسيف مخاطر الإنترنت قائمة المكرمين التوعية بالمواطنة الرقمية

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