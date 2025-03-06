أخبار قنا| ضبط 1183 عبوة ألعاب نارية.. وتوقيع عقود استثمار للمجمع الصناعي بـ أبوتشت

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث من أبرزها، بحث جامعة جنوب الوادي، إضافة تقنية التعرف على الوجوه بالبوابات الإلكترونية، وضبط 1183عبوة ألعاب نارية خلال حملة مكثفة بقنا وإحالة حائزيها للنيابة العامة، وتوقيع عقود استثمار وحدات المجمع الصناعي الحرفي بكرنك أبوتشت بحضور المحافظ.

جامعة جنوب الوادى تعتزم إضافة تقنية التعرف على الوجوه بالبوابات الإلكترونية

ناقش رئيس جامعة جنوب الوادى، إضافة تقنية التعرف على الوجه للبوابات الإلكترونية بالجامعة وأعمال الامتحانات والمدن الجامعية، للتحقق من هوية المترددين على الجامعة.

أكد رئيس جنوب الوادي، أن استخدام تقنية التعرف على الوجه تساعد في توفير الوقت والجهد في عمليات التحقق من هوية المترددين على الجامعة بفضل هذه التقنية الحديثة بدون الحاجة إلى اجراءات معقدة للتحقق من شخصية منسوبي الجامعة وذلك فى إطار تعزيز قدرات الأمن الجامعى وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لمنسوبى الجامعة.

توقيع عقود استثمار وحدات المجمع الصناعي الحرفي بكرنك أبوتشت

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع عقود تأجير 4 وحدات صناعية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، وذلك فى إطار تعزيز التكتلات الإنتاجية التى تساهم في دعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الكيميائي محمد عزت درويش، مدير عام فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، إلى جانب المستثمرين المتعاقدين على الوحدات الصناعية.

وأوضح محافظ قنا، أن المجمع الصناعي الحرفي مقام على مساحة 840 مترًا مربعًا، وتم تقسيمه إلى مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 4 وحدات متخصصة في تعبئة وخلط الأسمدة المركبة NPK، و تصنيع المخصبات الزراعية، تدوير خراطيم وجراكن البلاستيك، تعبئة وتغليف المواد الغذائية، تشغيل ماكينات الحياكة.

ضبط 1183عبوة ألعاب نارية خلال حملة مكثفة بقنا وإحالة حائزيها للنيابة

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة موسعة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين، تنفيذاً توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1183 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، وذلك بعد التفتيش على 149 محلًا بمختلف مراكز محافظة قنا.

كما تم تحرير 17 محضرًا للمخالفين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة من خلال الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.