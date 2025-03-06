شوبير: مستعد للموت وأتمنى ألقاه وأنا واقف على رجلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن جانب من حياته الشخصية خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار، حيث كشف عن استعداده الكامل للموت وتمني أن يلقى ربه وهو في أفضل حال.

رغبة شوبير

وقال شوبير: "مستعد للموت وأتمنى أن يأتي وأنا في أفضل حال، واقف على رجلي، وأنا في حالة صحية جيدة".

وأضاف شوبير أنه يشعر برغبة كبيرة في قضاء وقت أطول في المسجد، قائلاً: "نفسي أظل في المسجد طوال الوقت، وأحب أن أعتكف هناك، وأشعر أن هذا الجزء في حياتي ناقص".

وأشار إلى أنه يفضل قراءة القرآن من المصحف بدلاً من استخدام الهاتف المحمول، حيث قال: "بتضايق من قراءة القرآن على الموبايل، أحب أن أقرأ من المصحف".

ارتباط شوبير العميق بزوجته

وأكد الإعلامي أحمد شوبير على ارتباطه العميق بزوجته، قائلاً: "بعشق مراتي وهي دائمًا بجانبي، في ظهري، ودايمًا تدعمني.

ورأيي أن الشخص لما يتجوز، لازم يتجوز عائلة محترمة وأسرة مميزة، وهي أجدع واحدة في الدنيا، ونحن معًا منذ 40 سنة وحبنا بيزيد كل يوم".

و أوضح شوبير أنه في البداية كان يشعر ببعض الحرج من التعبير عن حبه لزوجته أمام الجميع، لكن الآن أصبح لا يمانع في توضيح دورها الكبير في حياته، قائلاً: "زمان كنت أتحرج من قول ذلك، لكن الآن لا، ودورها في حياتي وحياة أولادي لا يتخيله أحد.

وأضاف شوبير: "منذ أكثر من 20 عامًا، لم أسافر إلى أي مكان في العالم من دونها، وحتى في معسكرات كأس العالم أخذتها معي".