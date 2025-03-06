مصطفى بكري: استقرار السودان مهم للأمن القومي المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش السوداني اقترب من انهاء التمرد لميليشيات الدعم السريع، مشيرا إلى أنه هرب عدد كبير من الميلشيات وغادروا الخرطوم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الميليشيا غادرت الأماكن الحيوية سواء في ولايات الجنوب والنيل الأبيض ووسط الخرطوم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إستقرار السودان هام للامن القومي المصري والعربي، مؤكدا أن أي حكومة موازية مسعى لتقسيم السودان، فالحكومة السودانية الحالية هي الحكومة المعترف بها حاليا والجيش السوداني.