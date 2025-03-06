محافظ قنا يوجه أهالى الوقف باستثمار الأراضى المخصصة في مشروعات قومية

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أهالى مركز الوقف، بالاستفادة من الأراضي المخصصة للمركز وإعادة تخصيصها لإنشاء مشروعات خدمية، مثل مكتب للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مشروعات أخرى تلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ قنا، بعدد من أهالي مركز الوقف، عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، حيث استمع إلى مطالبهم وناقش سبل تلبيتها، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمنت أبرز المطالب التي طرحها المواطنون التنسيق مع مديرية الصحة لمد فترة العمل المسائية بالأجر للطبيب المعالج بوحدة الرعاية الصحية بالمركز، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية على مدار اليوم.

ووجه محافظ قنا، المسؤولين المعنيين بضرورة الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المخصصة للمشروعات الخدمية، والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها، لضمان استغلالها في تنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.

واختتم محافظ قنا، زيارته بتفقد حديقة النادي الاجتماعي، حيث وجّه رئيس الوحدة المحلية بسرعة تجهيزها لاستقبال المواطنين، مؤكدًا أهمية توفير متنفس حضاري للأهالي خلال شهر رمضان المبارك.