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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يدير لقاء القمة طاقم تحكيم أجنبي؟.. مفاجأة

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
إسراء أشرف

قال محمد أبوعلي، الناقد الرياضي، إن النادي الأهلي يرغب في استقدام حكام أجانب في مباراته المقبلة ضد الزمالك والتي ستقام يوم الثلاثاء بالدوري المصري.

وأوضح أبوعلي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي ينتظر قرار اتحاد الكرة قبل أن يخطو خطوته الرسمية، لكن القرار الأقرب من جانب الجبلاية، هو الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي.

وأضاف أبوعلي، أن الزمالك متمسك باللاعب أحمد مصطفى زيزو، لكنه يرى إن هناك مبالغة كبيرة من جانب اللاعب الذي يرغب في الحصول على 80 مليون في الموسم، بجانب عمولة ضخمة لوالده.

الدوري المصري الزمالك الدوري القمة الأهلي حكام أجانب للقمة

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