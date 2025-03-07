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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة سابع أيام رمضان.. موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان
يوسف رجب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب بمحافظة قنا، فى سابع أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05:54 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.31 ساعة صيام.
 

وتشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الجمعة 7 رمضان 1446 هجرية، الموافق 7 مارس 2025، الفجر 04:43 صباحاً، الظهر 12.00 صباحاً، العصر 03:23 مساءً، المغرب 05.54 مساءً، والعشاء 07.08 مساءً.

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.23 صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.23 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 06.07 صباحاً.

يذكر أن الكثير من الدواوين العائلية بقنا ، تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما يعرف بالسهرات الرمضانية، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.
 

قنا شهر رمضان المبارك مواقيت الصلاة السهرات الرمضانية سابع أيام رمضان موعد آذان المغرب

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