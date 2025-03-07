شركة مياه القليوبية تدفع بمعدات لشفط الأمطار وترفع حالة الطوارئ

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بعدد من المعدات والسيارات لشفط والتعامل مع تجمعات المياه تزامنا مع سقوط الأمطار ، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن محافظة القليوبية ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياة بالقليوبية بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

سقوط أمطار

وكانت محافظة القليوبية، قد شهدت سقوط أمطار أمس بمختلف مناطق المحافظة.

وأصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والتعامل السريع مع تقلبات الطقس ومواجهة فرص سقوط الأمطار.