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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | الإعدام للمتهم بقـ.تل ط.فل قضية الدارك ويب وتشييع جثمان موظف مات أثناء صلاة التراويح داخل مسجد

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
الإعدام للمتهم بقـ.تل ط.فل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب والمشدد 15 سنة للثاني 
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب ، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وكذلك السجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهم الثاني لكونه "حدثا".
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ 18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 
الإعدام لقهوجي خطف صغيرا وتعدى عليه بسبب كلب بالقليوبية 
وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلى، وهيثم حلمى على، ومحمد على حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، بالإعدام شنقا لقهوجى، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه على ما تقترفه، لاتهامه بخطف طفل بالتحايل لمسكنه وهتك عر.ضه بالإكراه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20012 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2995 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فارس م ع"،21 سنة، قهوجى، مقيم عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 7 / 7 / 2024، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحايل المجنى عليه الطفل "أحمد م ع"، مستغلا حداثة سنة وما بينهما من قرابة بأن أوهم والدته باصطحابه لشراء حاجة مستدرجا إياه إلى منزل والده بعيدا عن ذويه وأعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به لإتمام جريمته.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرض المخطوف، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان هتك عرض المجنى عليه الطفل المخطوف بالقوة والتهديد عقب أن هدده بتحريض كلبه عليه فبث الرعب فى نفسه وأعدم بذلك مقاومته، وتعدى عليه محدثا إصابته التى أبانها تقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أنه تعدى على المجنى عليه مستخدما حيوان خطر "كلب".
الأهالى يشيعون جثمان موظف مات أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية 
وشيع أهالي قرية أبو زعبل بالخانكة جثمان عادل محمد السيد موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والذى لقى ربه أثناء صلاة التراويح داخل المسجد الحمامصة.
وشهد مسجد الحمامصة بمنطقة ابو زعبل بالقليوبية وفاة موظف ويدعى " عادل محمد السيد " موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة اثناء صلاة التراويح داخل المسجد الحمامصة.
وقال عدد من الأهالي إن المتوفى يعمل موظفا بشؤن العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة سقط مغشيا عليه على وجهه أثناء صلاة التراويح فى الركعة الاولى في مسجد الحمامصة بابو زعبل ، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه قد فارق الحياة.
وأوضح شهود العيان، أن المتوفى دخل وسلم على من بالمسجد وصلى العشاء وفى الركعة الأولى من صلاة التراويح، فاضت روحه إلى بارئها موضحين أن المتوفى كان من رواد المسجد، ومن المحافظين على جميع الصلوات في المسجد ويحبه الكبير والصغير فى المنطقة حتى فى مجال عمله بمجلس المدينة معروف بقلبه الطيب .
شركة مياه القليوبية تدفع بمعدات لشفط الأمطار وترفع حالة الطوارئ 
ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بعدد من المعدات والسيارات لشفط والتعامل مع تجمعات المياه تزامنا مع سقوط الأمطار ، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن محافظة القليوبية ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.
ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياة بالقليوبية بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.
وكانت محافظة القليوبية، قد شهدت سقوط أمطار اليوم بمختلف مناطق المحافظة.
وأصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والتعامل السريع مع تقلبات الطقس ومواجهة فرص سقوط الأمطار.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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