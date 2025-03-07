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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسماعيلية.. غدًا

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

وأعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 8 مارس المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء/ أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسماعيلية، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

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