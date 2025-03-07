تفاصيل العثور على جثة سيدة مجهولة في أرض زراعية بالوراق

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل منطقة زراعية في الوراق شمال الجيزة. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على الجثة، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد طارق، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة ..

وبالمعاينة، تبين أن الجثة تعود لسيدة في العقد الرابع من العمر، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على كيس يحتوي على مخدر "الآيس"، ما يرجح وفاتها نتيجة تعاطي جرعة زائدة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة. كما تم تحرير محضر رسمي بالحادثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.