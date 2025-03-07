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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لعدم اكتمال النصاب القانونى.. تأجيل عمومية الصحفيين إلى 21 مارس

انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر اللجنة المشرفة على انتخابات  نقابة الصحفيين اليوم الجمعة «٧مارس٢٠٢٥م»  تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 21 مارس الحالى لعدم اكتمال النصاب القانونى  اللازم لانعقادها بحضور نصف عدد الأعضاء المشتغلين على الأقل طبقًا للمادة «35» من القانون                           رقم 76 لسنة 1970م .
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة ان مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10224) عضوًا،  بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالاسكندرية وتضمن جدول الأعمال :-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت فى 27 فبراير الماضى الحساب الختامي للسنة المنتهية   في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل ، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م،  علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
وأشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية  في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا .
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 21مارس2025، ويكتمل النصاب القانونى لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا المادة (34)  من قانون النقابة.

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