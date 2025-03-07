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كلوب: سأعود إلى ليفربول نهاية الموسم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب: سأعود إلى ليفربول نهاية الموسم

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
محمد السعيد

أكد يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول السابق، أنه ينوي حضور آخر مباراة للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم للاحتفال باللقب حال التتويج رسميا.

ويخوض ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي 25 مايو المقبل ضد كريستال بالاس، في تمام السادسة مساءً.

وقال كلوب في تصريحات صحفية : “نعم سأتواجد في ليفربول، ولكن ليس في الحافلة! سأكون هناك حيث يوجد الناس، الأشخاص الذين رأيتهم حيث كنا في الحافلة، هذه هي الفكرة”.

وأضاف: “هذه هي الفكرة بصراحة، ولكن سنرى، أعتقد أنني سأكون حاضرًا في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي، لم أكن أرغب في الذهاب مبكرًا بصراحة لأنني لم أكن أرغب في جلب الحظ السيئ طوال الوقت”.

وتابع: "إذا كنت في الملعب لأول مرة وخسروا، "يا إلهي".. لذلك أذهب إلى هناك عندما يتقرر الأمر".

يذكر أن يورجن كلوب غادر ليفربول في نهاية الموسم الماضي، وتولى آرني سلوت المهمة بدلًا منه.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني.

صلاح: هدفي الأكبر هو التتويج بالدوري الإنجليزي

في سياق متصل، أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، على طموحه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى رغبته في تكرار الاحتفالات الرائعة التي شهدتها شوارع المدينة عند تحقيق اللقب في موسم 2019-2020.

وفاز صلاح بالدوري الإنجليزي مرة واحدة مع ليفربول في الموسم المذكور، بعد غياب دام 30 عامًا، وتحدث عن مدى أهمية هذا اللقب بالنسبة له، وقال في تصريحات لشبكة "Optus Sport": "موكب الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي كان تجربة لا تُنسى، ولذلك فإنني مصمم على الفوز باللقب هذا الموسم فقط من أجل تكرار تلك اللحظات الرائعة، لأنني أدرك جيدًا كيف يعني الفوز بالدوري بالنسبة لنا جميعًا".

وأضاف النجم المصري: "أريد أن أحقق هذا الإنجاز مع المدينة والجماهير، وأعيش نفس لحظة الاحتفال والمشاركة في نفس الموكب".

وتابع صلاح: "الدافع الأكبر بالنسبة لي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وليس حتى دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنني اخترت دائمًا دوري الأبطال طوال السنوات السبع الماضية. وهذه هي السنة الأولى التي أقول فيها أن دوري الإنجليزي هو هدفي الرئيسي".

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول كلوب آرني سلوت

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