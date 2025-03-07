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القومي للمرأة يهنئ الدكتورة هدى منصور بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منجم السكري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة هدى منصور بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منجم السكري

الدكتورة هدى منصور
الدكتورة هدى منصور
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى المهندسة هدى منصور عضوة المجلس لتوليها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنجم السكري في مصر، كأول سيدة تتولى هذا المنصب. 

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها وسعادتها لتولى الدكتورة هدى منصور هذا المنصب الهام ، مؤكدة انه منصب مستحق لجهودها الكبيرة والمشهود بها فى المناصب كافة التى تولتها المهندسة هدى منصور والتي أثبتت كفاءتها وتميزها ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية،  متمنية لها المزيد من الانجازات والنجاحات.
 

منجم السكري المستشارة أمل عمار القومي للمرأة المهندسة هدى منصور

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