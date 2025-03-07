رغم إعلان اوجلان.. تركيا تشن 14 هجوما ضد إقليم كردستان



شنت تركيا 14 هجوما استهدفت بها مناطق في إقليم كوردستان خلال الأيام السبعة الماضية، ومنذ دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان لانصاىه بتسليم اسلحتهم وحل الحزب.

وبحسب منظمة "CPT" الأمريكية، فإن الجيش التركي نفذ 14 هجوما وقصفا على الإقليم موزعاً على النحو التالي: 9 هجمات في دهوك، و3 في السليمانية، و2 في اربيل.

والمحت المنظمة الأمريكية الى تنفيذ الجيش التركي 6 من تلك الهجمات بالمدفعية، و5 منها بالطائرات الحربية المقاتلة، و3 هجمات بالطائرات المروحية، في حين ردّ مقاتلو حزب العمال الكوردستاني مرتين على هجمات الجيش التركي.

وبحسب المنظمة، فإن هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا من بين صفوف المدنيين.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، يوم السبت الأول من شهر مارس الجاري، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً الى دعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.