منافس الأهلي.. مدرب إنتر ميامي يطمئن الجماهير بشأن حالة ميسي

طمأن خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، جماهير ناديه بشأن حالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد غياب عن مواجهة كافاليير، اليوم الجمعة، في مباراة الذهاب من دور الستة عشر لكأس أبطال الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريح أبرزه فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” على حسابه على موقع “فيس بوك” : “ليونيل ميسي لا يعاني من أي إصابة، قرر الطاقم الطبي إراحته فقط كإجراء احترازي".

جديد بالذكر أن إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025، رفقة الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

إنتر ميامي يهزم كافيير بثنائية

سجل الأرجنتيني تاديو أليندي والأوروجواياني لويس سواريز هدفي إنتر ميامي الذي عانى كثيرا، خاصة في الشوط الأول.

وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على الملعب الوطني الذي يتسع لـ35 ألف متفرج في كينجستون.

وسيلعب الفائز في من إنتر ميامي وكافاليير مع المتأهل من مباراة لوس أنجلوس وكولومبوس كرو، في ربع النهائي.

وكانت هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب عنها ميسي بعد غيابه عن المباراة التي فاز بها الفريق 1-4 على هيوستن دينامو الأسبوع الماضي، بسبب إصابة عضلية.

وتابع ليونيل ميسي المباراة من المدرجات، والتي شارك فيها سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس أساسيين.

ويسعى إنتر ميامي هذا العام إلى تحسين مشاركته في كأس أبطال الكونكاكاف، وهي البطولة التي خسر فيها في ربع النهائي أمام مونتيري في عام 2024.