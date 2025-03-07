قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور 982 عضوا.. بدء أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين
رئيس هيئة دعم فلسطين: ترامب قد ينقلب على إسرائيل ونتنياهو يكرس لاحرب ولاسلم
مضاد حيوي وعلاج صرع وكريم بشرة.. سحب منتجات دوائية شهيرة
شركة العاصمة الإدارية وسفارة كوت ديفوار توقعان عقد بيع قطعة أرض لبناء مقر جديد بالقاهرة
كلوب: سأعود إلى ليفربول نهاية الموسم
القومي للمرأة يهنئ الدكتورة هدى منصور بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منجم السكري
خطيب الأوقاف: إذا أردت أن تعرف التدين المصري فانظر إلى موائد الرحمن وصلاة التراويح
سوريا.. تمديد حظر التجوال في طرطوس حتى العاشرة من صباح السبت
بالإجازات والمواعيد .. موعد عيد الفطر 2025 في مصر
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
اعتدى عليها داخل المسجد.. القصة الكاملة لواقعة هزت الشرقية
تفاصيل أزمة قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية الدولية| القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.. بث مباشر

انطلاق احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر
انطلاق احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر
محمد شحتة   -  
تصوير إبراهيم قنديل

انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم الموافق 7 رمضان لعام 1446ه‍، احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًّا على أول صلاة أقيمت في الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان عام 361هـ، الموافق 21 يونيو عام 972م.

ونشر موقع صدى البلد، بث مباشر لاحتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر، بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًّا على أول صلاة أقيمت في الجامع الأزهر الشريف.

ويحضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ولفيف من كبار علماء الأزهر وقياداته وطلابه.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة، وتهدف إلى التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقفه من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا. كما تشمل عددًا من الكلمات الرسمية التي يلقيها كبار علماء الأزهر وقياداته بهذه المناسبة، إلى جانب عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الجامع الأزهر، ويُختتم اليوم بإفطار جماعي للصائمين.

يُذكر أن المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، اعتبار السابع من رمضان يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

شيخ الأزهر أول جمعة في رمضان تأسيس الجامع الأزهر الأزهر الشريف الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

حالة الطقس

بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

شوبير

بعد هجوم عصام الحضري.. شوبير: اوعى تدخل في جدال مع جاهل أبدا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت.. وغياب ثنائي مؤثر

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

عصام الحضري

تصاعد الحرب الكلامية بين عصام الحضري وأحمد شوبير.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها

من أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

400 جنيه.. هل تقر عمومية المهندسين العادية زيادة المعاشات؟

انتخابات الصحفيين

لعدم اكتمال النصاب القانونى.. تأجيل عمومية الصحفيين إلى 21 مارس

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد