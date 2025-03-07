هيئة الاستعلامات: الجهود المصرية القطرية تهدف إلى توفير الضمانات لاستمرار وقف النار بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قالت إن اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأمريكي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية.



وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجهود المصرية القطرية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت الهيئة، وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية، وأن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة لسرعة التوصل إلى المرحلة الثانية من التهدئة.



