فى أسوان .. إفتتاح مساجد جديدة بمدن إدفو ودراو

تواصل مديرية الأوقاف فى أسوان إفتتاح سلسلة المساجد الجديدة سواء التى تشهد إنشاء جديد أو الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديرية الأوقاف لإفتتاح مساجد جديدة بمدن إدفو ودراو.

والتى شملت إفتتاح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو لمسجد التقوى بالحاج زيدان بالوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، فيما قام الشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف ونائب رئيس مركز دراو بإفتتاح مسجد التوحيد المحمدى بالمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 217 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

شهدت مراكز ومدن أسوان وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة وكلابشة والبصيلية بالتنسيق مع مسئولى ومفتشى مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها ، وبدعم من شرطة المرافق والأجهزة الأمنية لتكثيف الحملات اليومية على المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية المماثلة بالأسواق لمراجعتها والتفتيش عليها.

ويأتى ذلك للتأكد من تطبيق وتفعيل قرار محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال الخاص بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة ( الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ ) بكافة أشكالها لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة ، وما تسببه من ترويع للمواطنين.

ولتنفيذ تعليمات محافظ أسوان على الوجه الأكمل لعودة الإنضباط فى الشارع الأسوانى وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والزائرين تم مواصلة تنظيم الحملات المكبرة والمكثفة على مدار الساعات الماضية بمتابعة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام حيث أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ومصادرة وإعدام كميات من الألعاب النارية.

فضلاً عن إغلاق وتشميع بعض المحلات المخالفة لتطبيق قرار الحظر ، مع تطبيق غرامات فورية مشددة لغير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقاً للضوابط المنظمة لذلك ، وقد نالت هذه الجهود إشادة وتقدير من المواطنين لمردودها الإيجابى ومساهمتها فى الحد من هذه الظاهرة حفاظاً على الأمن العام والسلم الإجتماعى.