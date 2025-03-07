مدرب برشلونة يكشف موقف بيدري من مواجهة أوساسونا في الدوري

كشف هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن موقف لاعب البلوجرانا بيدري من مواجهة أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وتحدث هانز فليك في تصريحات صحفية، عن موقف بيدري: قائلا "بالطبع، سنرى ما إذا كان بوسعه أن يستريح، إنه لاعب محترف للغاية، إنه لاعب مذهل، إنه يتعافى بشكل جيد للغاية كل يوم، ويفعل ما يتعين عليه فعله للتعافي".

وتابع : "إنه يتدرب على أعلى مستوى ويظهر ذلك في المباريات، الطريقة التي يتدرب بها هي الطريقة التي يلعب بها، إنه يمنحنا القوة في مركزه، سنسأله غدًا ونرى كيف سيكون".

وكشف فليك عن أهمية أن يكون أكثر تحفظًا في المباريات الحاسمة: "من الجيد دائمًا أن تكون إيجابيًا، وأن تظهر بصورة إيجابية في كل الأوقات، إذا تعاملت مع الأمور من وجهة نظر سلبية، لتجنب الأخطاء، أعتقد أن هذا ليس جيدًا، يمكننا الدفاع بشكل جيد كفريق".

وعن مواجهة أوساسونا، قال: "بالتأكيد، ستكون مباراة صعبة، أقول نفس الشيء دائمًا، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية هناك، وضغطوا علينا بشكل جيد للغاية، حتى في المواقف الفردية، كان من الصعب علينا التخلص من الضغط، سنحاول أن نكون مستعدين"

ومن المقرر أن يواجه برشلونة أوساسونا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري.

وتقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا القادمة، غدا السبت، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني 2025، على ملعب مونتجويك معقل الفريق الكتالوني.

وينفرد برشلونة حاليًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه و 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.