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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تضاؤل فرص لحاق نجم الأهلي بمواجهة الزمالك في الدوري

الاهلي
الاهلي
محمد بدران

يواصل المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، رغم اقترابه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة في 7 يناير الماضي، حيث خضع لجراحة بعد إصابته بكسر مضاعف في عظام الوجه.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

ويلتقي الأهلى مع الزمالك في التاسعة والنصف من مساء يوم 11 مارس الجارى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدورى الممتاز .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والزمالك على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

إعلان مباريات المرحلة الثانية للدوري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلى بـ39 نقطة ثم يأتى الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.

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