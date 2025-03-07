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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب برشلونة السابق: ميسي ليس مهووسا بالمال.. وهذا سبب عدم ضم محمد صلاح

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
قسم الرياضة

هاجم جوردي رورا مدرب فريق برشلونة الإسباني، إدارة البلوجرانا بسبب السماح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمغادرة مجانا في عام 2021.

وغادر ميسي برشلونة بعد أن أبلغته إدارة النادي بعدم توفر المال الكافي لتجديد عقده، لينضم بعد ذلك إلى نادي باريس سان جيرمان.

وقال رورا في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية : "ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وكان من العار عدم الاحتفاظ به، لم يكن ليونيل مهووسًا بالمال، بل كان على استعداد للاستمرار مقابل راتب ضئيل للغاية".

وأوضح مدرب برشلونة السابق أن إدارة البلوجرانا لا تستطع جلب لاعبين بقيمة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول في الوقت الحالي، إذ قال: "صلاح لاعب مميز، لكنني أعتقد أن الوضع المالي الحالي للنادي لا يسمح لبرشلونة بالتعاقد معه".

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

صلاح يلمح إلى اقتراب رحيله عن ليفربول

في سياق متصل، ألمح النجم المصري محمد صلاح إلى اقتراب رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل عدم موافقة إدارة الريدز على شروطه للتجديد.

وقال محمد صلاح لشبكة "تي إن تي سبورتس" : “أريد أن يتذكر المشجعون أنني أعطيت كل شيء، لقد أعطيت كل شيء للمدينة والجماهير، ولم أكن كسولاً، لقد استمتعت بكرة القدم ومنحتها كل شيء”.

وأشار:" في هذا المدينة تجد الحب ويكون لديك اتصال مع الجميع لأنك تعطي كل ما لديك، أريد فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة ثماني سنوات وقدمت كل ما لدي".

محمد صلاح ليفربول برشلونة ميسي جوردي رورا

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