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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسين فهمي: مفيش خلافات مع ميرفت أمين.. ولم أرفض التعاون معها طوال الـ39 سنة

الفنان حسين فهمى
الفنان حسين فهمى
أسامة علي

أجاب الفنان حسين فهمي، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "لماذا لم تتعاون مع ميرفت أمين فنيا بعد انفصالكما منذ 39 سنة رغم أنكما ثنائي مثالي؟".


وقال "فهمي"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "مجتش ظروف وأعمال طوال 39 سنة، ولم يرفض أي منا التعامل مع الآخر، ولدينا ابنتنا منة، ولا خلاف بيننا".

شهر رمضان


وتابع الفنان: "لم يحاول مخرج أو منتج الجمع بيننا في عمل فني، ولكننا نشارك سويا في إعلان خلال شهر رمضان الجاري، اتعمل كويس، وهو عمل لطيف، وطول الفترة الماضية علاقتنا جيدة، وعلاقتي كويسة بالناس كلها ومفيش خلافات بيني وبين حد إلا استثناءات مش كتير".


ويشارك الفنان حسين فهمي وطليقته الفنانة ميرفت أمين في موسم رمضان 2025 بإعلان لإحدى الشركات العقارية، والذي جاء بصوت المطرب حسين الجسمي، وويتضمن الإعلان أغنية بعنوان «الفرق كبير»، التي تعتمد على فكرة الثنائيات، حيث يشارك فيه أيضا الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، بالإضافة إلى الفنان هشام جمال وخطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر.


 

ميرفت أمين الفنان حسين فهمى الفنانة ميرفت أمين حسين فهمى

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