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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

التموين
التموين
محمد صبيح

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين أنه سيتم صرف الزيادة في الدعم  على بطاقات التموين في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطنين، خلال الأسبوع المقبل من 10 حتى 15 رمضان الحالي.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، إلى جانب إجراءات دائمة تشمل المعاشات والأجور.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة،  على البطاقات التموينية في رمضان ضمن مقررات دعم شهر مارس 2025. وفيما يستعرض صدى البلد أسعار السلع التموينية المخفضة على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.

أسعار السلع التموينية المدعمة  في رمضان 2025

سعر الزيت الخليط في التموين

30 جنيهات للعبوة سعة 800 مللي

سعر المسلى الصناعي في التموين

36 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام

سعر السكر المعبأ في التموين

12.60 جنيه للكيلوجرام

سعر الدقيق المعبأ في التموين

18 جنيهاً للكيلوجرام

سعر المكرونة في التموين

- 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام

- 7.75 جنيه للعبوة زنة 400 جرام

سعر الفول المعبأ في التموين

9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام

سعر العدس المجروش في التموين

21 جنيهاً للعبوة زنة 500 جرام

سعر اللبن الجاف في التموين

25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام

سعر الجبنة تتراباك في التموين

- 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام

- 14 جنيهاً للعبوة سعة 500 جرام

سعر التونة المفتتة في التموين

18 جنيهاً للعبوة زنة 140 جرام

سعر ملح الطعام في التموين

1.25 جنيه للكيس زنة 300 جرام

سعر الشاي الناعم في التموين

5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام

سعر القهوة سريعة الذوبان في التموين

4 جنيهات للعبوة زنة 18 جرام

سعر المربى في التموين

16 جنيهاً للعبوة زنة 350 جرام

سعر الخل في التموين

6 جنيهات للزجاجة سعة 900 مللي

سعر الطحينة البيضاء في التموين

3.75 جنيه للظرف زنة 140 جرام

سعر صلصة الطماطم في التموين

8 جنيهات للعبوة زنة 300 جرام

سعر مرقة الدجاج في التموين

6 جنيهات للعبوة المكونة من 8 مكعبات

سعر بار الحلاوة الطحينية في التموين

3 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام

سعر البسكويت في التموين

- بسكويت تومورو (جميع الأنواع): 3 جنيهات

- بسكويت بوو (جميع الأنواع): 3.75 جنيه

- بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه

- بسكويت يويوز ويفر (جميع الأنواع): 2.75 جنيه

سعر مسحوق الغسيل في التموين

- العادي اليدوي: 16 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام

- الأوتوماتيك: 25 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام

سعر صابون التواليت في التموين

7.50 جنيه للقطعة زنة 125 جرام

سعر صابون الغسيل في التموين

3 جنيهات للقطعة زنة 125 جرام

سعر سائل غسيل الأواني في التموين

3 جنيهات للكيس زنة 80 جرام

تتوفر هذه السلع في جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف محافظات الجمهورية.

يرجى تحديث بيانات بطاقة التموين لضمان استمرار الحصول على الدعم.

سعر الزيت الخليط في التموين أسعار السلع التموينية المدعمة  في رمضان 2025 سعر المكرونة في التموين سعر السكر المعبأ في التموين سعر المسلى الصناعي في التموين

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