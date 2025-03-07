قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
فيديو منتشر لرجل يصلي بسرعة والناس يهاجمونه.. علي جمعة يرد على سؤال فتاة
شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرقي غزة
النقل تكشف لأول مرة عن تشطيبات محطات مشروع القطار الكهربائي السريع
الضويني: الأزهر منحة ربانية من الله ويقف صامدا في مواجهة الفكر المتطرف
الرئيس السيسى يوجه الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية
شرم الشيخ تستعد لمجابهة السيول برافعات وناقلات وشاحنات كهربائية
هيئة الاستعلامات: وصول وفد من قيادات حماس إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدى صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب
موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان
قبل العيد..موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
في عيد ميلادها.. رحلة حجاب حنان ترك واعتزالها الفن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين أنه سيتم صرف الزيادة في الدعم  على بطاقات التموين في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطنين، خلال الأسبوع المقبل من 10 حتى 15 رمضان الحالي.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، إلى جانب إجراءات دائمة تشمل المعاشات والأجور.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة،  على البطاقات التموينية في رمضان ضمن مقررات دعم شهر مارس 2025. وفيما يستعرض صدى البلد أسعار السلع التموينية المخفضة على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.

السلع التموينية المدعمة  في رمضان 2025

سعر الزيت الخليط في التموين

30 جنيهاً للعبوة سعة 800 مللي

سعر المسلى الصناعي في التموين

36 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام

سعر السكر المعبأ في التموين

12.60 جنيه للكيلوجرام

سعر الدقيق المعبأ في التموين

18 جنيهاً للكيلوجرام

سعر المكرونة في التموين

- 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام

- 7.75 جنيه للعبوة زنة 400 جرام

سعر الفول المعبأ في التموين

9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام

سعر العدس المجروش في التموين

21 جنيهاً للعبوة زنة 500 جرام

سعر اللبن الجاف في التموين

25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام

سعر الجبنة تتراباك في التموين

- 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام

- 14 جنيهاً للعبوة سعة 500 جرام

سعر التونة المفتتة في التموين

18 جنيهاً للعبوة زنة 140 جرام

سعر ملح الطعام في التموين

1.25 جنيه للكيس زنة 300 جرام

سعر الشاي الناعم في التموين

5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام

سعر القهوة سريعة الذوبان في التموين

4 جنيهات للعبوة زنة 18 جرام

سعر المربى في التموين

16 جنيهاً للعبوة زنة 350 جرام

سعر الخل في التموين

6 جنيهات للزجاجة سعة 900 مللي

سعر الطحينة البيضاء في التموين

3.75 جنيه للظرف زنة 140 جرام

سعر صلصة الطماطم في التموين

8 جنيهات للعبوة زنة 300 جرام

سعر مرقة الدجاج في التموين

6 جنيهات للعبوة المكونة من 8 مكعبات

سعر بار الحلاوة الطحينية في التموين

3 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام

سعر البسكويت في التموين

- بسكويت تومورو (جميع الأنواع): 3 جنيهات

- بسكويت بوو (جميع الأنواع): 3.75 جنيه

- بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه

- بسكويت يويوز ويفر (جميع الأنواع): 2.75 جنيه

سعر مسحوق الغسيل في التموين

- العادي اليدوي: 16 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام

- الأوتوماتيك: 25 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام

سعر صابون التواليت في التموين

7.50 جنيه للقطعة زنة 125 جرام

سعر صابون الغسيل في التموين

3 جنيهات للقطعة زنة 125 جرام

سعر سائل غسيل الأواني في التموين

3 جنيهات للكيس زنة 80 جرام

تتوفر هذه السلع في جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف محافظات الجمهورية.

يرجى تحديث بيانات بطاقة التموين لضمان استمرار الحصول على الدعم.

وزارة التموين سعر الزيت الخليط في التموين سعر التونة المفتتة في التموين سعر السكر المعبأ في التموين سعر الفول المعبأ في التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

حالة الطقس

بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

شوبير

بعد هجوم عصام الحضري.. شوبير: اوعى تدخل في جدال مع جاهل أبدا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

الحج

اتفاق مصري سعودي جديد بشأن الحجاج والمعتمرين

ترشيحاتنا

الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

مفاجأة كبرى من نقابة المهندسين لأسر الأعضاء المتوفين

وزير الزراعة

الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور

نقيب المهندسين طارق النبراوي

مش هسمح تكون النقابة "جراج".. النبراوي يعلن مقاضاة وزارة التعليم العالي

بالصور

أطعمة تمنع العطش في رمضان.. وأخرى تسببه

أطعمة تمنع العطش فى رمضان
أطعمة تمنع العطش فى رمضان
أطعمة تمنع العطش فى رمضان

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد