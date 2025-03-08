آخر تحديث لسعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت

يستعرض “صدى البلد”، متوسط أسعار الذهب اليوم السبت تبعا لأسعار الصرف في السعودية بالريال السعودي كالتالي:



سعر الذهب عيار 24 سجل 352.00 ريال

سعر الذهب عيار 22 سجل 322.75 ريال

سعر الذهب عيار 21 سجل 308.00 ريال

سعر الذهب عيار 18 سجل 264.00 ريال

سعر الذهب عيار 14 سجل 205.25 ريال

سعر الذهب عيار 12 سجل 176.00 ريال

سعر الذهب الأونصة سجل 10949.25 ريال

سعر الجنيه الذهب سجل 2464.25 ريال

سعر الأونصة بالدولار سجل 2919.79 دولار

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودي.. سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 352.00 ريال، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 322.75 ريال.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 308.00 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 264.00 ريال. أما سعر الذهب عيار 14، فقد بلغ حوالي 205.25 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 176.00 ريال.

وفيما يتعلق بالأونصة، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 10949.25 ريال، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2464.25 ريال. أما الأونصة بالدولار، فقد بلغ سعرها حوالي 2919.79 دولار.