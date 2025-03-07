أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

يشهد سعر الذهب في مصر اهتماما كبيرا، خاصة من قبل المقبلين على الزواج والمستثمرين في المعدن الأصفر، الذي يعتبر الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

أسعار الذهب الأن

وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، نتيجة تأثيرات اقتصادية محلية وعالمية.

تتفاوت أسعار الذهب حسب درجة نقاء العيار، حيث يعتبر الذهب عيار 21 و الذهب عيار 18 من الأكثر تداولا في الأسواق.

كما تختلف الأسعار بين محلات الصاغة وفقا لتكلفة المصنعية التي تضاف إلى السعر الأساسي، والتي تعتمد على نوع المشغولات الذهبية وجودة التصنيع.



اسعار الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24:

سعر البيع: 4714 جنيه

سعر الشراء: 4697 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 4321 جنيه

سعر الشراء: 4306 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 4125 جنيه

سعر الشراء: 4110 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 3536 جنيه

سعر الشراء: 3523 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 2750 جنيه

سعر الشراء: 2740 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2357 جنيه

سعر الشراء: 2349 جنيه

الأونصة:

سعر البيع: 146631 جنيه

سعر الشراء: 146098 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 33000 جنيه

سعر الشراء: 32880 جنيه

الأونصة بالدولار:

2910.88 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

يعتبر الجنيه الذهب من الخيارات المفضلة للاستثمار في الذهب، حيث يزن 8 جرامات من عيار 21.

يتميز بتكلفة مصنعية أقل مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، مما يجعله خيارا مثاليا للادخار والاستثمار.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب محليا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

السعر العالمي للذهب: الذي يتغير بناء على الوضع الاقتصادي العالمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه: حيث يتم استيراد الذهب بالدولار، وأي تغيير في سعر الصرف ينعكس بشكل مباشر على السعر المحلي.

مستوى العرض والطلب: حيث ترتفع الأسعار في مواسم الزواج والمناسبات الكبرى.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية: حيث تؤثر القرارات الحكومية والتغيرات الاقتصادية على حركة الأسعار في السوق المحلية.

الفرق بين عيارات الذهب قبل الشراء

عيار 24: يحتوي على ذهب نقي بنسبة 99.99%، ويتميز بلونه اللامع ونعومته.

عيار 21: يحتوي على 87.5% ذهب، والباقي معادن أخرى مثل النحاس والفضة، ويعد الأكثر تداولا في السوق المصري.

عيار 18: يحتوي على 75% ذهب، ويتميز بصلابته، مما يجعله مناسبا لصناعة المشغولات الذهبية.