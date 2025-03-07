مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. مصطفى شعبان يأخذ زوجته وابنه إلى القصر

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، على حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم"، ومواجهته بحقيقة ما في قلبه له بعد أن طلب منه أن يأخذ ابنه وزوجته ويجلسون في مكان بعيد عن القصر خوفا عليه.

لكن "حكيم- مصطفى شعبان" قال لعمه أنه سوف يتزوج من "غزل- دينا فؤاد"، وتأتي على القصر لتعيش معه، وطلب منه أن يشهد على عقد زواجه ولكنه رفض، فقال له أن والده "رضوان- أحمد صادق" موجود على قيد الحياة.

مسلسل حكيم باشا

وجاء ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، زواج "حكيم- مصطفى شعبان" رسميًا من "غزل- دينا فؤاد"، ثم ذهبت معه إلي القصر وقالت لها "برنسه- سهر الصايغ" أنها هي التي لها الكلمة في هذا القصر.

وانتهت الحلقة، على أن "صفا- هاجر الشرنوبي" طلبت من "غزل- دينا فؤاد" أن تجلس في غرفتها حتى يتم تجهيز أوضتها في القصر.

مسلسل حكيم باشا

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

الجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.