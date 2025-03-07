قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الغد .. أمطار تضرب السواحل واستقرار في باقي المحافظات
أحمد الفيشاوي: الإخوان كانوا يحرمون رقص الباليه ويجيبوا رقاصات في بيوتهم
الحد من التهريب وإغراق الأسواق المصرية.. مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
واشنطن بوست: الولايات المتحدة تعلق تزويد أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية
حسين فهمي: الشهرة لها ثمن ولم أكن سعيدا في زيجاتى الخمسة
تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات
المواد الغذائية: صادرات مصر من الألبان تتخطى 100 مليون دولار
الإمام الأكبر يحتفي بذكرى تأسيس الأزهر.. ويوجه نداء للمسلمين
رنا رئيس: مؤمنة بالحسد .. وخطوبتي السابقة أكدت وجوده
بيدرسون: أشعر بقلق بالغ من اشتباكات الساحل السوري ومطلوب ضبط النفس
إعلام عبري: القيادة السياسية أصدرت تعليمات استعدادا للعودة إلى العدوان ضد غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. مصطفى شعبان يأخذ زوجته وابنه إلى القصر

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، على حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم"، ومواجهته بحقيقة ما في قلبه له بعد أن طلب منه أن يأخذ ابنه وزوجته ويجلسون في مكان بعيد عن القصر خوفا عليه.

لكن "حكيم- مصطفى شعبان" قال لعمه أنه سوف يتزوج من "غزل- دينا فؤاد"، وتأتي على القصر لتعيش معه، وطلب منه أن يشهد على عقد زواجه ولكنه رفض، فقال له أن والده "رضوان- أحمد صادق" موجود على قيد الحياة.

مسلسل حكيم باشا

وجاء ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، زواج "حكيم- مصطفى شعبان" رسميًا من "غزل- دينا فؤاد"، ثم ذهبت معه إلي القصر وقالت لها "برنسه- سهر الصايغ" أنها هي التي لها الكلمة في هذا القصر.

وانتهت الحلقة، على أن "صفا- هاجر الشرنوبي" طلبت من "غزل- دينا فؤاد" أن تجلس في غرفتها حتى يتم تجهيز أوضتها في القصر.

مسلسل حكيم باشا

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

الجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان دينا فؤاد أحمد فؤاد سليم حكيم باشا مسلسل حكيم باشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

ادوية - ارشيفية

مضاد حيوي وعلاج صرع وكريم بشرة.. سحب منتجات دوائية شهيرة

أمطار

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: انتصارات العاشر من رمضان أعادت لمصر وللأمة العربية هيبتها

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

بث مباشر .. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 8 رمضان

السيدة فاطمة النبوية

عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية: السيدة فاطمة النبوية رمز للبر والتقوى

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. مصطفى شعبان يأخذ زوجته وابنه إلى القصر

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

فطار وسحور.. وصفات أكل سهلة في رمضان

وصفات أكل سهلة في رمضان
وصفات أكل سهلة في رمضان
وصفات أكل سهلة في رمضان

نيكول سابا تتصدر التريند بعد ضربها ياسمين عبد العزيز

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

هموت بجد.. أول تعليق من بسمة بوسيل على مقلب رامز جلال

بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال

فيديو

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد