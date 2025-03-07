تحضيرات للعيد.. طريقة عمل البيتيفور

تعتبر طريقة عمل البيتيفور الناعم من حلويات عيد الفطر الشهيرة، التي تشغل اهتمام ربات المنزل، بإعداده بخطوات تضمن نجاحه كما الجاهز .
وقدمت الشيف نادية السيد، طريقة عمل البيتيفور بخطوات سهلة وسريعة في المنزل، ويمكن تحضيره في حوالي ساعتين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل البيتيفور
مكونات طريقة عمل البيتيفور :
كيلوجرام واحد من الدقيق (1000 جرام)
750 جرام من الزبدة (أي كيلو إلا ربع)
200 جرام من السكر البودرة (حوالي كوبين)
3 صفار بيض
رشة فانيليا
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام (لتحضير البيتيفور بالشوكولاتة، اختياري)
طريقة عمل البيتيفور:
ـ في وعاء كبير، اخفقي الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريميًا وهشًا.
ـ أضيفي صفار البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة.
ـ أضيفي رشة الفانيليا ورشة الملح واخفقي جيدًا.
ـ أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض، واعجني بلطف حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.
ـ تحضير البيتيفور بالشوكولاتة (اختياري): اقسمي العجينة إلى قسمين.
ـ أضيفي الكاكاو الخام إلى أحد القسمين واعجني حتى يتجانس اللون.
ـ سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.
ـ ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بقمع مزخرف، أو استخدمي ماكينة تشكيل البيتيفور.
ـ شكّلي البيتيفور على صينية خبز مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة صغيرة بين كل قطعة.
ـ اخبزي البيتيفور في الفرن المسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة، أو حتى يصبح ذهبي اللون.
ـ اتركيه يبرد تمامًا قبل التزيين أو التقديم.
ـ يمكنكِ غمس أطراف البيتيفور في الشوكولاتة المذابة، أو تزيينه بالمربى أو المكسرات حسب الرغبة.
ملاحظات لنجاح البيتيفور :
ـ تأكدي من أن الزبدة في درجة حرارة الغرفة لضمان الحصول على قوام كريمي عند الخفق.
ـ لا تفرطي في خبز البيتيفور؛ يكفي أن يصبح ذهبي اللون للحفاظ على قوامه الناعم.