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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحضيرات للعيد.. طريقة عمل البيتيفور

طريقة عمل البيتيفور
طريقة عمل البيتيفور
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل البيتيفور الناعم من حلويات عيد الفطر الشهيرة، التي تشغل اهتمام ربات المنزل، بإعداده بخطوات تضمن نجاحه كما الجاهز .

 وقدمت الشيف نادية السيد، طريقة عمل البيتيفور بخطوات سهلة وسريعة في المنزل، ويمكن تحضيره في حوالي ساعتين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل البيتيفور 

 

طريقة عمل البيتيفور 

مكونات طريقة عمل البيتيفور :

كيلوجرام واحد من الدقيق (1000 جرام)

750 جرام من الزبدة (أي كيلو إلا ربع)

200 جرام من السكر البودرة (حوالي كوبين)

3 صفار بيض

رشة فانيليا

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام (لتحضير البيتيفور بالشوكولاتة، اختياري)


طريقة عمل البيتيفور:

ـ في وعاء كبير، اخفقي الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريميًا وهشًا.

ـ أضيفي صفار البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة.

ـ أضيفي رشة الفانيليا ورشة الملح واخفقي جيدًا.

ـ أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض، واعجني بلطف حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ تحضير البيتيفور بالشوكولاتة (اختياري): اقسمي العجينة إلى قسمين.

ـ أضيفي الكاكاو الخام إلى أحد القسمين واعجني حتى يتجانس اللون.

ـ سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

ـ ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بقمع مزخرف، أو استخدمي ماكينة تشكيل البيتيفور.

ـ شكّلي البيتيفور على صينية خبز مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة صغيرة بين كل قطعة.

ـ اخبزي البيتيفور في الفرن المسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة، أو حتى يصبح ذهبي اللون.

ـ اتركيه يبرد تمامًا قبل التزيين أو التقديم.

ـ يمكنكِ غمس أطراف البيتيفور في الشوكولاتة المذابة، أو تزيينه بالمربى أو المكسرات حسب الرغبة.


ملاحظات لنجاح البيتيفور :

ـ تأكدي من أن الزبدة في درجة حرارة الغرفة لضمان الحصول على قوام كريمي عند الخفق.

ـ لا تفرطي في خبز البيتيفور؛ يكفي أن يصبح ذهبي اللون للحفاظ على قوامه الناعم.

طريقة عمل البيتيفور البيتيفور حلويات عيد الفطر الشيف نادية السيد

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