زي الجاهزة.. طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

تعتبر طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل من الوصفات السهلة والمضمونة، وغير المكلفة، وقد تغنيك عن شرائها.

وتعتمد طريقة عمل السوبيا البودرة على اللبن البودرة وجوز الهند والسكر، وإليكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة..

طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

المكونات:

1 كوب حليب بودرة

½ كوب سكر بودرة (أو حسب الرغبة)

½ كوب جوز هند مبشور ناعم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة نشا

4 أكواب ماء بارد

ثلج (للتقديم)



طريقة التحضير:

ـ في الخلاط، ضعي الحليب البودرة، السكر البودرة، جوز الهند، الفانيليا، والنشا.



ـ أضيفي الماء البارد واخلطي المكونات جيدًا حتى تذوب تمامًا.



ـ صفي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة شاش للتخلص من أي تكتلات جوز الهند.



ـ ضعي السوبيا في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تبرد تمامًا.



ـ قدّميها في أكواب مع الثلج البارد واستمتعي بألذ سوبيا منزلية!

نصائح لتحضير السوبيا البودرة بنجاح

ـ للحصول على قوام أكثر كثافة، يمكنكِ إضافة ملعقة من القشطة أو الكريمة قبل الخلط.

ـ يمكن استبدال الماء البارد بالحليب السائل لمذاق أغنى.



ـ يتم إضافة رشة قرفة على الوجه لمذاق مميز.