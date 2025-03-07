بدل ما تشتريه.. طريقة عمل الزبادي البيتي لـ نجلاء الشرشابي

تعتبر طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي، من الوصفات الضروري تحضيرها على سحور شهر رمضان.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الزبادي البيتي بخطوات سريعة، وسهلة في اقل من ساعة ونصف، ويمكن لهذه الوصفة عمل 10 أكواب من الزبادي.

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي

مكونات طريقة عمل الزبادي البيتي :

كيلو لبن دافئ

علبة زبادي

ماء ساخن

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء:

ـ قومي بتشغيل الفرن حتى يصبح ساخنا، ثم اغلقي النار.

ـ احضري وعاء عميق، وضعي به اللبن والزبادي، ثم يصب الخليط في القوالب الفخار الصغيرة.

ـ ضعي الطواجن الفخار في صينية بها الماء الساخن، ثم ادخليها في الفرن المسخن مسبقا، وحاولي تغيير المياه الساخنة بمعدل كل ساعتين، وذلك حتى تنضج الزيادي بشكل تام.

ـ يتم تغطية الزبادي والاحتفاظ بها في الثلاجة، وتناولها بشكل يومي في السحور