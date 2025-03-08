المأكولات السريعة الأبرز .. الإفراط في هذه الأطعمة يضر الكبد

يعتبر الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث يقوم بعدد من الوظائف الحيوية تشمل إزالة السموم، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وهضم الدهون. ومع ذلك، فإن بعض العادات الغذائية غير الصحية قد تؤثر سلبًا على صحته، خاصة عند الإفراط في تناول السكر المضاف والدهون المشبعة والمتحولة، مما يؤدي إلى تراكم الدهون عليه وزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، وهو من أكثر أمراض الكبد شيوعًا.

فى إطار هذا كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن أخطر الأطعمة التى تضر بصحة الإنسان وبالأخص الكبد والتى تشمل الأتي:

أطعمة تضر بصحة الكبد عند الإفراط فيها

1. السكر المضاف والمشروبات المحلاة

المشروبات الغازية والعصائر الصناعية والحلويات تحتوي على نسب عالية من الفركتوز، وهو سكر يتحول إلى دهون في الكبد عند استهلاكه بكميات كبيرة. هذا التراكم قد يؤدي إلى التهاب الكبد وزيادة خطر الإصابة بمشاكل مزمنة.

2. الأطعمة المقلية والمأكولات السريعة

المأكولات الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة مثل البطاطس المقلية، والبرغر، والمخبوزات الجاهزة تؤثر على وظائف الكبد، حيث تزيد من الالتهابات وتؤدي إلى إجهاد الكبد، مما قد يتسبب في تليف الكبد بمرور الوقت.

3. اللحوم المصنعة

مثل السجق، واللانشون، والسلامي، حيث تحتوي على نترات ومواد حافظة قد تسبب تلف خلايا الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراضه المزمنة.

4. الكحول

حتى الكميات المعتدلة من الكحول تؤثر سلبًا على خلايا الكبد، حيث يتعامل معها الكبد كمادة سامة، مما يؤدي إلى تراكم الدهون، والتهاب الكبد، وفي الحالات الشديدة تليفه.

كيف تحافظ على صحة كبدك؟

لحماية كبدك من هذه المخاطر، إليك بعض العادات الصحية التي يجب اتباعها:

تقليل تناول السكر المضاف والحد من المشروبات المحلاة.

الاعتماد على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والمكسرات، والأسماك الغنية بالأوميغا-3.

زيادة استهلاك الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد الكبد على التخلص من السموم.

ممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على وزن صحي وتقليل تراكم الدهون على الكبد.

الإكثار من شرب الماء لدعم وظائف الكبد وتسهيل عملية التخلص من السموم.