زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية| شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها وسط الأجواء الرمضانية.

إطلالة زوجة حمدي الميرغني الرمضانية

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت بنطلون أسود مع توب بنفس اللون ونسقت معهما قفطان مصنوع من القماش التل الشفاف المزين بالتطريزات.

أنتعلت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم جمعت بين اللون الأبيض والأسود.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.

من جانب أخر تعتبر زوجة حمدي الميرغني من المشاهير اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الصور التي تكشف عن إطلالاتها.

زوجة حمدي الميرغني

إطلالات إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني

تكشف صور زوجة حمدي الميرغني عن ذوقها الرفيع في إختيار الإطلالات المتنوعة التي تظهر بها من حين لأخر، فهي تحرص دوما على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

تقوم زوجة حمدي الميرغني بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية التي غالبا ما تحمل توقيع البراندت و دور الأزياء العالمية، فهي تحرص على إقتناء الأشياء الفخامة و القيمة التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة، مما يجعلها مميزة ومحط أنظار الجميع.

تعتمد إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على تسريحات شعر متنوعة من حين لأخر مما يكشف عن حرصها الدائم على التجديد و الظهور ب لوك مختلف ومتناسق معها من حين لأخر، كما تقوم بأختيار صيحات المكياج التي تتناسب معها وتبرز جمال ملامحها.

