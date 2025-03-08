سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت 8-3-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت 8-3 -2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.75 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
50.69 جنيه للشراء، مقابل 50.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع