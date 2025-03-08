سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت 8-3-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت 8-3 -2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.





‎سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.75 جنيه للبيع





‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‎50.69 جنيه للشراء، مقابل 50.78 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‎ 50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‎ 50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

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‎سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.73 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في بنك مصر:

‎ 50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‎ 50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في المصرف المتحد:

‎ 50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‎ 50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع







