بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي قفشة

بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة محاكمة رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب محمد مجدي قفشة في قضية النصب.

وتغيب مجدي قفشة عن حضور جلسة محاكمة رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه.

وقررت نيابة التجمع إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي قفشة.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.

واتهم قفشة أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

ووجهت النيابة لرجل الأعمال تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.

وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة - بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وكشفت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتهم طلب من قفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.