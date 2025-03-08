آخر تحديث لسعر اليورو اليوم 8-3-2025

لايزال سعر اليورو مقابل الجنيه؛ مستقرا داخل السوق الرسمية منذ أكثر من يومين وحتي ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 8-3-2025؛ ودون أي تغيير يذكر.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ عن ثبات سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 54.67 جنيه للشراء و 54.78 جنيه للبيع .

أعلي سعر

وجاء أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 54.68 جنيه للشراء و 54.98 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وتبعه ثاني أعلي سعر يورو أمام الجنيه نحو 54.67 جنيه للشراء و 54.96 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، ابوظب يالتجاري، مصرف أبوظبي الاسلامي".

وكان البنك المركزي المصري قبل يومين قد عطل العمل في الجهاز المصرفي نظرا لبدء المواعيد القانونية للراحة الأسبوعية للعاملين في البنوك والمحددة كل جمعة وسبت من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تستأنف البنوك عملها اعتبارا من غدا الأحد الموافق 9-32-2025.

أقل سعر يورو

سجل أقل سعر يورو أمام الجنيه نحو 53.68 جنيه للشراء و 54.35 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.12 جنيه للشراء و 54.95 جنيه للبيع في بنك نكست

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.3 جنيه للشراء و54.89 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.45جنيه للشراء و 54.99 جنيه للبيع في ميد بنك.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.56 جنيه للشراء و 54.88 جنيه في البنك الأهلي الكويتي.

سعر أغلب البنوك

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 54.58 جنيها للشراء و54.9 و 55.01 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر اليورو مقاب الجنيه نحو 54.59 جنيه للشراء و 54.88 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.61 جنيه للشراء و 54.9 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،أبوظبي الاول، سايب".

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.63 جنيه للشراء و 54.93 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.66 جنيها للشراء و 54.99 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي,