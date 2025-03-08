حسين فهمي يحبس دموعه على الهواء بسبب شقيقه .. ويتذكره بكلمات مؤثرة

حبس الفنان حسين فهمي، دموعه على الهواء لدى حديثه عن شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي، قائلا: "الله يرحمه كان لذيذ، وكنا أصدقاء، يعني أكثر من أخوات، كنا أصدقاء، والصداقة مهمة جدًا في العلاقات الإنسانية، وكان أخي الصغير، لذلك كنت دائمًا أقول له، أنت أخي الكبير، وهو الذي ينصحني،".

وأضاف "فهمي"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "في الواقع، أنا أفكر فيه فقط على أنه سافر"، مشيرًا، إلى أن شقيقه توفى في ظروف صعبة، وكان في فترة التحضير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "مصطفى كان متعبًا خلال هذه الفترة، لذلك أعني، كان عليّ أن أقوم بواجبي تجاهك كثيرًا".

وواصل الفنان: "كانت فترة صعبة جدًا بالنسبة لي، لكن تلك وظيفتنا، نحن نقوم بعمل عام، لذلك لدينا جمهور أمامنا، والجمهور ليس مسؤولاً عن الأشياء التي يتعين علينا القيام بها، وأنا أقف على المسرح، وزميل لي كان معي الليلة الماضية توفي في حادث، وعليّ أن أقف على المسرح، وظيفتنا صعبة، ليست سهلة".

مشاهد مخلة .. حسين فهمي يكشف سر صفع مخرج على وجهه

اعترف الفنان حسين فهمي، بأنه صفع مخرجا على وجهه بعدما أضاف مشاهد لم يكن فيها، مواصلا: "عمل مونتاج وأضاف مشاهد أنا مش فيها، في الضلمة على إنها أنا، فقررت إني لما هشوفه أضربه"، ومشيرًا، إلى أن المخرج ليس مصريا والفيلم ليس مصريا.

وأضاف "فهمي"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "كنا في مهرجان كان، وكان معانا الموزع السوري بدر الأتاسي، ولما المخرج ده ضربته بالقلم، وقلت له لا يمكن أثق فيك، ولجأت للنائب العام، وعمل كده مع البطلة".

وتابع الفنان: "المشاهد كانت مخلة، ولم أكن أو البطلة فيها، وعملنا لجنة في النقابة لمشاهدة العمل، وأقر الأعضاء بأنني لم أكن في هذه المشاهد، وأن هذه المشاهد مضافة، وبالفعل صفعت المخرج، لأن الأخلاق أهم حاجة في العمل".