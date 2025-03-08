أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

في عيد الام يمكن قد تكون الهدية بسيطة، ولكن يمكن تغليفها بطريقة جميلة وإضافة كارت صغير بكلمات حب، وامتنان قد يجعلها أكثر قيمة وسعادة للأم.

افكار هدايا لعيد الام

إذا كنتِ تبحثين عن هدية مميزة لعيد الأم بميزانية بسيطة، إليكِ بعض الأفكار المناسبة والمفيدة..

ـ ميدالية مفاتيح محفورة باسمها أو كلمة "أمي"

ـ كوب مطبوع عليه صورة أو عبارة جميلة

ـ دفتر ملاحظات (نوت بوك) أنيق مع قلم شيك

ـ كفر موبايل بتصميم مميز

ـ مجموعة مناديل قماشية أنيقة

ـ علبة كريم مرطب أو عطر خفيف

ـ روج أو طلاء أظافر بألوان جميلة

افكار هدايا لعيد الام

ـ فرشاة شعر أو توك وإكسسوارات أنيقة

ـ باكيت ماسكات طبيعية للبشرة



هدايا عملية للبيت:

ـ مجموعة توابل أو علب بهارات أنيقة

ـ مفرش طاولة أو مفرش سفرة شيك

ـ مجموعة أكواب شاي أو فنجان قهوة مميز

ـ حامل موبايل أو حامل كتب بسيط



هدايا رمزية ورقيقة:

ـ ورد طبيعي في بوكيه صغير أو ورد صناعي أنيق

ـ برواز صورة يجمع ذكريات جميلة معها

ـ علبة شوكولاتة أو حلويات تحبها

ـ رسالة مكتوبة بخط اليد مع تصميم بسيط وجميل