انطلاق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر في هذا الموعد.. 4 لكل مواطن

انطلقت هيئة السكة الحديد في الاستعداد لعيد الفطر المبارك مبكرا، وحددت بدء حجز تذاكر القطارات من يوم الخميس الموافق 11 مارس 2025، وذلك للرحلات التي تنطلق إلى محافظات الصعيد لنقل المواطنين لقضاء العيد مع أسرهم.

مواعيد بدء حجز القطارات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس من الساعة الثامنة صباحا، بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك والتي حددتها هيئة السكة الحديد.

جدول حجز تذاكر القطارات

- يتم الحجز يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس

- يتم الحجز يوم الأربعاء الموافق 12 مارس للسفر يوم الأربعاء الموافق 26 مارس .

- يتم الحجز يوم الخميس الموافق 13 مارس للسفر يوم الخميس الموافق 27 مارس .

- يتم الحجز يوم الجمعة الموافق 14 مارس للسفر يوم الجمعة الموافق 28 مارس .

- يتم الحجز يوم السبت الموافق 15 مارس للسفر يوم السبت الموافق 29 مارس .

- يتم الحجز يوم الأحد الموافق 16 مارس للسفر يوم الأحد الموافق 30 مارس .

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وتتيح هيئة السكة الحديد 4 تذاكر لكل مواطن "لكل بطاقة رقم قومي"، وتسمح لرب الأسرة بالحجز لأسرته كاملة، وذلك تسهيلا على المسافرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

ناشدت وزارة النقل ، فى بيان صادر عنها، المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، ويخدم ملايين الركاب.

وأضافت أن تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، التى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية .

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية بالمواطنين من أجل المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.