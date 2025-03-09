خالد الغندور يؤكد غياب نجم الزمالك عن مباراة القمة في الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور، خبرا حزينا لجماهير نادي الزمالك بشأن مدة غياب التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم عن مباريات الأبيض؛ بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة إنبي في بطولة الدوري.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "أحمد الجفالي سيغيب عن مباريات الزمالك لمدة شهر ونصف على الأقل؛ بسبب تعرضه لمزق في العضلة الخلفية”.

وأضاف: “تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي للتونسي أحمد الجفالي؛ لتجهيزه خلال الفترة المقبلة وبالتأكيد سيغيب عن مباراة القمة”.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في أولى جولات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.