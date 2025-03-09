شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب والالتزام الديني في رمضان

أثار الفنان شادي شامل جدلًا واسعًا بعد تصريحاته في برنامج “أوضة ضلمة” مع الإعلامية إنجي هشام، حيث انتقد ارتداء بعض الفتيات الحجاب خلال شهر رمضان فقط ثم خلعه بعد انتهائه، معتبرًا أن الالتزام يجب أن يكون دائمًا وليس مؤقتًا.



تحدث عن طقوسه الدينية في رمضان، موضحًا أنه يحرص على قراءة القرآن والصلاة بانتظام.



وأدلى بتصريحات مثيرة حول ثقته بنفسه وتأثير وفاة والده عليه، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض تصريحاته صريحة، بينما اعتبرها آخرون مثيرة للجدل.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.