رئيس وزراء باكستان: ننسق مع مصر وتركيا لمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، استقبل محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان كل من د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية يوم الاحد ٢٩ مارس فى إسلام آباد، حيث تناول اللقاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة والجهود المشتركة لاحتواء الأزمة ودعم الامن والاستقرار بالإقليم.



استهل رئيس الوزراء الباكستاني اللقاء بالإعراب عن تقديره العميق للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالدور البناء الذى تضطلع به مصر فى خفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة، وذلك جنب إلى جنب مع الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية.



وأكد رئيس الوزراء على أهمية استثمار امكانات وقدرات الدول الثلاث الإسلامية فى لعب دور فعال فى خفض التصعيد وانهاء الحرب، والتحرك بشكل مشترك ومنسق لمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، كما شهد اللقاء استعراض ممثلى الدول الثلاث لجهودها فى خفض التصعيد، والاتصالات المكثفة التى تجريها مع الاطراف الإقليمية والدولية لنقل الرسائل لفتح الباب امام المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة بشكل مباشر وتغليب الحوار والدبلوماسية.



كما شهد اللقاء تناول مستقبل الترتيبات الامنية الاقليمية، كما تبادل المسئولون وجهات النظر والتقييمات بشان مواقف الدول الثلاث من التطورات تجاه عدد من القضايا الإقليمية وعلي رأسها القضية الفلسطينية التى تعد لب الصراع في المنطقة وجهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب، والأوضاع في منطقة القرن الافريقى وخطورة الاعتراف الاسرائيلي بصومالي لاند، فضلا عن الأوضاع في منطقة جنوب اسيا بما فى ذلك التطورات فى افغانستان.