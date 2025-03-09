سمية الخشاب تحتفل باليوم العالمي للمرأة بإطلالة مختلفة.. شاهد

شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة في أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفلت سمية الخشاب باليوم العالمي للمرأة، وخطفت الأنظار بجمالها وإطلالتها الجذابة.

سمية الخشاب تشارك فى مسلسل أم 44

وتشارك سمية الخشاب فى رمضان الحالى بمسلسل “أم 44” والذى تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء تخطت أعمارهن سن الأربعين، وتعاني كل منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي في سنهن.

المسلسل من بطولة النجمة سمية الخشاب من مصر، وجومانة مراد من سوريا، وهدى الخطيب من الإمارات، وعبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، وليلى عبد الله من لبنان، وإيناس قمر من العراق، وإيمان الحسيني من البحرين، وعزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن إخراج السوري المثنى صبح.

آخر أعمال سمية الخشاب

آخر أعمال سمية الخشاب الدرامية مسلسل "بـ100 راجل" الذي شاركت به في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة سماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وهالة فاخر، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.